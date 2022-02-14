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Будет заливать дождями и нагрянет похолодание: раннего лета в Украине ждать не стоит

14 февраля 2022, 21:18

В мае украинцев ждет ненастная погода.

погода
Погода в Украине на май / pixabay

Погода в Украине весной будет не такой теплой. Как сообщает народный синоптик Владимир Деркач, погода в мае будет переменчивой.

По его прогнозу, осадки раскидаются по всему месяцу, в перерывах будет комфортное тепло, но еще не летняя жара.

"В первой половине мая в Украине будет присутствовать влажность - пройдет волна дождей с интервалом в 2-3 дня, иногда 1-2 дня. Хотя она и будет не сильной. В перерывах между осадками украинцев ждет комфортная погода", - говорит синоптик, передает Телеграф.

После того, как в первые 10 дней мая придет незначительное похолодание, оно задержится и до 20 числа. Несмотря на кратковременные дожди, в середине месяца немного потеплеет.

С 21 по 31 мая температура все еще не будет достаточно жаркой, как солнечным летом, но будет оставаться комфортной. Синоптик отметил, что и в этот отрезок месяца не обойдется без осадков.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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