Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

На территории Украины 9 октября синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - до 20 м/с.

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Погода в Украине на 9 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 9 октября будет холодной, дождливой, а местами даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории всей Украины будут сильные порывы ветра - до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Спокойно будет только на Закарпатье.

Погода в Украине на 9 октября / фото: ventusky

Погода 9 октября

В Украине 9 октября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди на крайнем юге, Закарпатье и Прикарпатье. В Карпатах в этот день будет мокрый снег. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем ожидаются порывы ветра - 15-20 м/с.

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"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 11-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 9 октября будет прохладно, в некоторых областях будут дожди.

Холоднее всего будет на территории Львовской и Ивано-Франковской областей. Там температура воздуха опустится до 2-9 градусов тепла.

Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 6-14 градусов тепла.

Погода в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Погода 9 октября в Киеве

В Киеве 9 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили и уровень опасности.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 4-6°, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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