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Где ждать тепла, а где – гололеда: украинцев предупредили о приближении антициклона Инго

13 февраля 2022, 05:01
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Ночью на всей территории государства приморозит, однако днем будет оттепель. Придется готовиться к гололеду.

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Погода 13 февраля – в Украине будет тепло, но стоит готовиться к гололедице/ ua.depositphotos.com, Reuters

Украину в воскресенье, 13 февраля, накроет антициклон Инго, поэтому погоду будет формировать поле повышенного давления.

Из-за этого погода по всей территории страны будет достаточно спокойной, предупредили в Укргидрометцентре.

Ночью не будет облаков и температура существенно снизится, однако днем будет нетипичное для февраля тепло, отмечают синоптики.

В южных и большинстве центральных областей стоит ожидать туманов, которые будут ухудшать видимость. Также украинцев предупредили о гололедице, ведь ночью будет небольшой мороз и все подмерзнет.

Температура воздуха 13 февраля

Температура ночью составит от -3 до -13 градусов. Холоднее всего ночью будет в Закарпатской (от -10 до -12 градусов) и Черновицкой (от -11 до -13 градусов) областях.

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Днем столбик термометра будет показывать от -1 до + 7 градусов.

На всей территории Украины будет солнечно, без осадков.

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Погода в Украине 13 февраля

Напомним, украинцам дали неожиданный прогноз погоды на март. Погода в марте 2022 года удивит украинцев температурными качелями – будут и "минусы", от которых все уже устали, и приятные "плюсы".

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