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Ливни атакуют: три области Украины ждет настоящий погодный "армагеддон"

2 сентября 2022, 02:10

По прогнозу синоптиков, уже в субботу, 3 сентября, во многих областях Украины выпадут осадки.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в пятницу, 2 сентября, в трех областях резко ухудшится.

"ВНИМАНИЕ! 2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди. (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении ГСЧС.

Следует отметить, что в то же время в северных, центральных, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Видео дня

По прогнозу синоптиков, уже в субботу, 3 сентября, во многих областях Украины выпадут осадки, а именно: Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Температура воздуха на западе и севере составит 18-20 градусов, в центральных областях и на юге – 19-21 градус, а на востоке, в частности, в Луганской области столбики термометров опустятся до 16-18 градусов.

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карта погоды

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине могут выпасть кислотные дожди из-за боевых действий. Об этом заявила климатолог Евгения Засядько. При этом она добавила, что такие дожди не зависят от самих обстрелов.

Также ранее руководитель отдела климата общественной организации Экодия Евгения Засядько заявила, что в Украине наблюдаются результаты климатических процессов, к которым привели действия человечества. В результате наблюдается стремительное увеличение температуры, чего до сих пор не было в истории планеты.

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