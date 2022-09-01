Ударят сильные морозы: синоптики рассказали о холодном циклоне

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с приходом осени принесла похолодание. Как сообщают синоптики, одеяла придется достать почти сразу после наступления осени.

"Вторую осень ночи украинцам таки придется прикрывать на ночь окна и достать какие-то, хоть и не пуховые, но одеяла. 2 сентября в северных, западных и в большинстве центральных областей ожидается (аж трудно поверить) всего +6…+10 градусов. В южной части, восточных областях, а также в Черновицкой и Днепропетровской областях +10…+16 градусов", - сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, украинцам стоит ждать бабьего лета трижды за эту осень.

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"Для любителей позазвать бабье лето, хочу сообщить, что оно уже пришло. В украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно на Пречистую, 28 августа, и называют его каким-то возрастным оксюмороном — молодым бабьим летом. Он длится до 11 сентября", - сказала Диденко.

По ее словам, после него на метеосцену выходит старое бабье лето, это уже происходит во второй половине сентября и начале октября.

"Третье еще не хочется пока вспоминать, но ради паритета скажу — третье бабье лето приходится на середину ноября и уже тогда начинаются первые настоящие холода", - добавила синоптик.

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Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине могут выпасть кислотные дожди из-за боевых действий. Об этом заявила климатолог Евгения Засядько. При этом она добавила, что такие дожди не зависят от самих обстрелов.

Также ранее руководитель отдела климата общественной организации Экодия Евгения Засядько заявила, что в Украине наблюдаются результаты климатических процессов, к которым привели действия человечества. В результате наблюдается стремительное увеличение температуры, чего до сих пор не было в истории планеты.

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