Лютая непогода накроет Украину: синоптики обещают снег и -17

Украинцев призывают воздержаться от поездок на частном транспорте.

Лютая непогода обрушиться на Украину / УНИАН

В Украине в течение суток, 6 января, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Температура опустится до минус 11 градусов, а 7 января до -17.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что снижение температуры будет продолжаться в субботу и воскресенье. Показатели термометров опустятся до -11 градусов.

Столичные власти призывают водителей учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок частным автотранспортом.

Погода 6 января в Украине

"Мокрый снег или снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха будет значительно ниже. Это будут вести атмосферные фронты северного происхождения", — говорится в сообщении.

Во вторую половину дня пятницы основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток.

Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15-22 метров в секунду. Холодный воздух всегда тяжелее теплого, поэтому будет прорываться с сильными порывами.

Юг и юго-восток, Закарпатье и Черновицкая область еще построят сравнительно теплыми, +3+8 градусов, в большинстве областей Украины от 3 мороза до 3 тепла. Холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине, днем в пределах 3-6 градусов мороза. Там, где мокрый снег, возобновится гололедица и усложнится ситуация на дорогах и тротуарах.

Погода 7 января

В субботу, 7 января, морозы усилятся, в ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины. Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение, говорит синоптик Наталка Диденко.

В дальнейшем, после 10 января, морозы ослабеют, однако на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся — будет нормальная зимняя термическая палитра.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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