Мороз станет невыносимым: на Украину надвигается холодрыга

На дорогах Украины из-за погоды будет гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части страны местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 7 февраля будет снежной и морозной. Как прогнозируют синоптики, на дорогах будет гололедица.

"В регионах будет облачно. Временами будет небольшой снег", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В западных, северных, днем и в южной части – небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части страны и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9 мороза, в Закарпатье до 15 мороза, днем 0-5 мороза.

В Карпатах ночью 12-17, днем 5-10 мороза.

Погода на 8 февраля

В среду в Украине будет переменная облачность, гололед. Ночью в западных областях и Крыму небольшой снег.

В ночные часы столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов мороза, а в Винницкой области, Карпатах и на крайнем севере -16 -12 градусов. Днем прогнозируется 2-7 градуса мороза.

Прогноз погоды для Украины

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

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