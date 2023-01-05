На Украину надвигается еще одна "напасть": погода устроит катастрофу

7-го января, к Рождеству, ударят более крепкие морозы. Уже 7-9 января ночью ждать -10...-17 градусов.

Погода в Украине / freepik.com, goodfon.ru

Погода в Украине, после аномального Нового года, покажет настоящую зиму. Синоптики прогнозируют резкое похолодание, снегопады, дожди и гололед.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что 6 января на Сочельник в Украине выпадут осадки преимущественно в виде дождя с переходом в снег.

Жителям центральных и северных регионов нужно подготовиться к гололедице на дорогах. Температурный фон пятницы станет таким: -3...+2 °С, на юге +2...+7 °С, на крайнем севере -7...-2 °С. Наблюдаться будет северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

В Киеве 6 января ожидается дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем -1...-3 градуса. В Сочельник может опуститься до -5...-7 градусов, добавила синоптик Наталья Диденко.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода на выходные 7 и 8 января

Из-за атлантического циклона температура будет снижаться и принесет осадки в виде снега и мокрого снега, на юге с дождем в субботу.

В воскресенье прогноз погоды будет зависеть от антициклона скандинавского происхождения. Ночью столбик термометра опустится до -8...-3°С в субботу и до -12...-7°С в воскресенье.

"Дневные значения температуры составят -7…-2 °С, в южной и западной части около 0 °С", - добавил синоптик.

Диденко прогнозирует, что юг и запад меньше всего почувствуют холодное атмосферное вторжение.

"7-го января, к Рождеству, ударят более крепкие морозы. 7-9 января ночью -10...-17 градусов - преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере. В дальнейшем, после 10 января, морозы ослабеют, однако все же на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся - будет нормальная зимняя термическая палитра", - добавила Наталья Диденко.

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Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ожидается температурный фон, который больше соответствует климатическому апрелю. Согласно прогнозу синоптика Виталия Постриганя, год начнется температурами +5-7 градусов.

Синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

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