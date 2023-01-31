Наконец-то снег: в Укргидрометцентре рассказали о погоде в начале февраля

По данным синоптиков, в Украине ожидается небольшой снег, в южной части - местами небольшой мокрый.

Погода, зими, снег / УНИАН

Погода в Украине в начале февраля ожидается облачной с осадками. Ближайшие дни над Украиной будет наблюдаться поле пониженного давления.

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха в первые дни февраля будет без существенных изменений.

1 февраля в Украине, кроме юга, а 2 февраля в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег, в Карпатах - умеренный снег, рассказали синоптики.

По данным Укргидрометцентра, 3 февраля в Украине также ожидается небольшой снег, в южной части - местами небольшой мокрый.

В большинстве областей местами будет гололед, на дорогах местами гололедица; в западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит 0-6° мороза, днем от -2° до +4°.

"1-2 февраля в южной части местами 5-8° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 4-9° мороза. В Крыму местами 1-3° тепла; днем от -3° до +3°, 3 февраля в южной части 1-7° тепла", - рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет меняться, ожидаются "весенние" показатели. Есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, рассказала синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха.

Она сообщила, что стоит ожидать в ближайшее время плюсовых значений температуры. "То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента".

Синоптик Виталий Постригань сообщил, что в ближайшие дни будут формировать атмосферные фронты циклонов Nicolas, Olеg и Pit, которые один за другим будут перемещаться по северным широтам. По его прогнозу, это обусловит облачную погоду и практически ежедневные снегопады.

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