В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

Погода преподнесёт украинцам сюрприз уже в ближайшие дни, уверяет синоптик Наталья Диденко.

Погода, мороз / УНИАН

Погода в Украине сильно изменится 13 и 14 января. В нашей стране наступит европейская зима, рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в эти дни осадков практически не будет, но ожидается повышенная влажность, поэтому будут зависать туманы. Также в Украине продолжится дальнейшее потепление.

"Еще ближайших пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие "плюсы"", - говорит синоптик.

Температура воздуха 13 и 14 января днем ожидается от -1° до +3°, на северо-востоке - до -3°, а в западных областях воздух прогреется до +3°...+8°.

"Гололедица остается, аккуратно обходите скользкие участки", - предупредила синоптик.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Также сообщалось, что погода в Украине характеризуется влиянием арктического воздуха, циркулирующего в системе антициклона, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его прогнозу, холодные воздушные массы будут интенсивно охлаждаться в ночные часы и слабо прогреваться в условиях короткого светового дня.

Он прогнозирует температуру ночью в Центральной Украине до 8-13 º мороза, днем 3-8 градусов мороза.

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