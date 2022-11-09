Налетит шторм и ударит дубак: в Украине до конца недели резко изменится погода

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине до конца недели резко изменится. Как прогнозируют синоптики, ожидаются дожди, ветры и туманы.

Кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что уже в воскресенье стоит ждать штормовой ветер.

Погода на 10 ноября

В большинстве областей Украины будет без осадков пройдет день, однако на западе страны вечером прогнозируются небольшие дожди из-за прохождения атмосферного фронта.

Скорость ветра не будет превышать 5-10 м/с, тогда как столбики термометров в дневное время будут показывать +9 +14 градусов, а в Одесской области воздух прогреется до +17 градусов.

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Погода на 11 ноября

В западных областях и в Киевской области ожидается умеренный дождь - на остальных территориях страны без осадков. Однако утренние и вечерние туманы будут встречаться в большинстве регионов. Ночная температура воздуха в среднем на уровне +3 +8 градусов, а дневная от +7 до +12 градусов, теплее только на юге Украины.

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Погода на 12-13 ноября

В субботу снова будет дождь в западных регионах, однако только ночью. Ветер в субботу умеренный северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В воскресенье ожидается порывистый ветер с порывами скоростью до 9-14 м/с.

"На Левобережье днем отдельные порывы до 15 - 20 м/с" , - подчеркнул синоптик.

Среднесуточная температура воздуха сохранится на уровне предыдущих дней, однако уже с понедельника Украину посетят не только ночные, но и дневные морозы.

Кроме того, со следующей недели в Украине стоит ожидать морозов.

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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