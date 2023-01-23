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"Налетит" весна: украинцев удивили неожиданным прогнозом на февраль

23 января 2023, 08:24
Погода в Украине в феврале будет совсем не зимней – нужно готовиться уже к весенним сюрпризам.
'Налетит' весна: украинцев удивили неожиданным прогнозом на февраль
Погода в Украине в последний месяц зимы порадует теплом/ pixabay

В последний месяц зимы погода в Украине сначала будет морозной, а затем плавно перейдет на весенние температуры воздуха.

Существенное потепление ожидается во второй половине февраля. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин, пишет ТСН.uа.

Согласно его прогнозу, морозная погода будет держаться в конце января и начале февраля.

"Где-то до 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4-6 градусов и до-7-9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов", отмечает Щедрин.

В то же время маловероятно, что будут выпадать существенные осадки. Снегопады могут быть только на западе Украины.

Во второй декаде февраля станет больше осадков – будут преимущественно дожди и мокрый снег, температура воздуха будет преимущественно плюсовой. А вот уже в конце месяца погода будет напоминать весеннюю.

"Последняя декада февраля будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода, температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2+14 градусов днем в зависимости от региона", – говорит синоптик.

Он подчеркнул, что весна в этом году в Украину придет очень рано.

Ранее прогнозные показатели, опубликованные на портале Gismeteo, также показывали, что к концу зимы могут быть плюсовые значения температуры воздуха. Синоптики прогнозируют ранее наступление весны в Украине.

В неделю с 23 по 29 января начнет снижаться температура воздуха могут прийти морозы. В некоторые дни возможны дожди и мокрый снег в ряде областей, кое-где будет туман.

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