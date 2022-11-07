Неделя будет адской: в Украину придут холодные ливни и налетит аномальная погода

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе с 7 по 13 ноября будет дождливой. Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, на западе страны ожидаются дожди, на остальной территории без осадков.

С понедельника, 7 ноября, по среду, 9 ноября, в Украине будет переменная облачность и без осадков. В ночь на 8 ноября в западных областях и на Киевщине местами поморосит небольшой дождь.

"На западе, юге и в центральных областях ночью и до вечера будет туманность, которая снизит видимость до 200 – 500 метров", - сказал синоптик, передает meteoprog.ua.

Ночью ожидается +3…+8 °С, на Левобережье страны и в Карпатах +2…-4 °С, а днем температура поднимется до +5…+10 °С, в западных и южных областях до +12…+17 °С.

В четверг, 10 ноября, большая часть Украины останется без осадков, они вечером перейдут на запад страны. Ночью ожидается +4…+9 °С, в восточной и северо-восточной части страны местами около 0 °С; а днем столбики термометров поднимутся до +9…+14 °С, в Одесской области до +17 °С.

В пятницу, 11 ноября, только в западных областях и на Киевщине будет небольшой, а местами и умеренный дождь. Ночь станет холоднее, а именно +3…+8 °С, а в дневное время +7…+12 °С, на юге +12…+16 °С.

На выходных, 12 и 13 ноября, синоптик прогнозирует сухую погоду, только ночью 12 ноября на западе страны пройдет небольшой дождь. При этом в Украине температура воздуха существенно не изменится, по сравнению со всей неделей.

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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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