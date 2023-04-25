Обрушится ураган: в Украину идет мощный циклон

Столбики термометров завтра днем в среднем покажут от +15 до +20 градусов, а ночью +4 +9 градусов.

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Погода в Украине / фото УНИАН, коллаж Главред

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. После значительного потепления будет дождь, местами ожидаются грозы.

Как отмечает Укргидрометцентр в Facebook, днем будет до +20 градусов.

26 апреля на большинстве территории нашей страны будет облачно с прояснениями. На западе, севере и юге ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

видео дня

На остальной территории Украины без осадков. Ветер преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров завтра днем в среднем покажут от +15 до +20 градусов, а ночью +4 +9 градусов.

Погода в Украине 26 апреля / Укргидрометцентр

В западных и восточных областях днем +9 +14 градусов, а в Карпатах в течение суток +1 +6.

В Киеве будет переменная облачность. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью в Киеве осадков не ожидается, но днем возможен мелкий дождь с грозой.

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Температура воздуха днем прогнозируется +15 +17 градусов, а днем опустится до +7 +9.

Карта погоды в Украине / meteoprog.com

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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