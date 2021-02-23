От +15 до -17 и снег: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине прогнозируются снег, мокрый снег и даже дождь – в зависимости от температуры воздуха в регионе.
Погода в Украине 24 февраля 2021 будет со снегом и дождем. Также завтра ожидаются температурные качели – от +15 градусов днем на западе до ночных -15-17 градусов на востоке и севере. Днем на востоке ожидается до -7 градусов.
На остальной территории Украины днем около нуля, на юге местами воздух прогреется до 4 градуса тепла, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Из осадков прогнозируются снег, мокрый снег и даже дождь – в зависимости от температуры воздуха в регионе. Без существенных осадков остался крайний запад страны, восточные области и большинство южных регионов.
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Погода в Киеве 24 февраля 2021 будет прохладной: днем прогнозируется около нуля, а также снег и мокрый снег. Диденко призвала аккуратнее передвигаться по дорогам.
При этом потепление в Украину вернется уже скоро, но постепенно, резюмировала синоптик.
Погода в Украине: новости
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению. В Киеве готовятся к возможному наводнению и потопу после снегопадов.
- Синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.