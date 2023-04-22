Плавать будут все: Украину зальет дождями

В понедельник, 24 апреля, температурная картина останется неизменной, но ситуация с осадками значительно ухудшится.

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Погода в Украине / фото УНИАН, коллаж Главред

Погода в Украине в ближайшие два дня будет очень неприятной. Как сообщает Укргидрометцентр, 23 апреля дожди продолжат заливать центр, юг и восток Украины.

При этом на севере и западе прояснится. Но существенных осадков не предполагается.

Температура ночью от 4 до 8 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют от 13 до 17 градусов с отметкой "плюс" (на Закарпатье до +19).

видео дня

В понедельник, 24 апреля, температурная картина останется неизменной, но ситуация с осадками значительно ухудшится.

На территории всех без исключения регионов Украины синоптики ожидают обильные осадки. Впрочем, дождливые облака в течение дня будут уступать место на небе весеннему солнышку.

Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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