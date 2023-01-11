"Плюсовой температура воздуха будет везде!": мороз и холод отступят из Украины

В Украине ожидается потепление. Сильные морозы отступят, вместо них по всей стране установится "плюсовая" температура.
Причиной такого потепления станет теплый воздух, который поступит к нам из Атлантики, рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Уже с пятницы, как раз на Маланки-Василия, 13-14 января, в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и "плюсовой" температурой воздуха везде!", - сообщила эксперт.
Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.
Также сообщалось, что погода в Украине характеризуется влиянием арктического воздуха, циркулирующего в системе антициклона, рассказал синоптик Виталий Постригань.
По его прогнозу, холодные воздушные массы будут интенсивно охлаждаться в ночные часы и слабо прогреваться в условиях короткого светового дня.
Он прогнозирует температуру ночью в Центральной Украине до 8-13 º мороза, днем 3-8 градусов мороза.
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