"Плюсовой температура воздуха будет везде!": мороз и холод отступят из Украины

Синоптик назвала дату потепления в Украине. В нашу страну придет атлантический воздух с теплой погодой.

Зима, погода / УНИАН

В Украине ожидается потепление. Сильные морозы отступят, вместо них по всей стране установится "плюсовая" температура.

Причиной такого потепления станет теплый воздух, который поступит к нам из Атлантики, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Уже с пятницы, как раз на Маланки-Василия, 13-14 января, в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и "плюсовой" температурой воздуха везде!", - сообщила эксперт.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине в январе 2023 года удивит аномально теплыми как для зимы температурами воздуха. Погодные условия будут похожими на такие, какие бывают в начале апреля.

Также сообщалось, что погода в Украине характеризуется влиянием арктического воздуха, циркулирующего в системе антициклона, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его прогнозу, холодные воздушные массы будут интенсивно охлаждаться в ночные часы и слабо прогреваться в условиях короткого светового дня.

Он прогнозирует температуру ночью в Центральной Украине до 8-13 º мороза, днем 3-8 градусов мороза.

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