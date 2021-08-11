Грозы, град и шквалы накроют часть Украины: под ударом – пять областей на юго-востоке страны

В юго-восточных областях объявлено штормовое предупреждение / Reuters

Погода в Украине в среду, 11 августа, принесет жителем юго-восточных областей грозы, град и шквалы. В Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение, желтый уровень опасности. Однако будет продолжаться и жара, температура воздуха в среднем составит от +29 до +33 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, ряд регионов на юго-востоке страны захлестнет непогода. В Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях синоптики ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый. Температура воздуха в среднем составит от 29 до 33 градусов тепла.

Погода в Украине

11 августа в западных регионах страны пройдут дожди. Температура воздуха снизится до +24 градуса. Прохладная погода ожидается во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской области. В других регионах на западе Украины будет до +28-+29 градусов.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань рассказал о прогнозе погоды до конца лета. Как полагает он, украинцы столкнутся с сильной жарой и бурей. Лето должно завершиться проливными дождями.

Кроме того, по мнению Горбаня, осенью в Украине ожидается прохладная погода. Во второй половине сентября будут дожди и похолодает.