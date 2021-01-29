Погода идет в "атаку": синоптики предупредили о резком похолодании

Погода в Украине на выходные / pixabay

Погода в Украине будет неприятной и сложной во многих областях страны. Как сообщили синоптики, до конца января в Украине похолодает до 10 градусов мороза.

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток на большей части территории страны будет идти снег, в юго-восточной части и на Закарпатье - с дождем, ночью 30 января в Карпатском регионе значительный снег.

"Температура ночью 1-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 1-7° тепла", - отметили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Киеве 29 января будет снежной, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

В течение 30-31 января в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. 30 января временами снег, ночью в Карпатах и​​ Закарпатье значительный снег, днем ​​на юге страны и в Закарпатье дождь (ночью в северных, центральных и большинстве южных областей без существенных осадков).

31 января ночью небольшой, на северо-востоке умеренный, местами значительный снег, в западной части, днем ​​в Украине без существенных осадков.

На дорогах большинства областей гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°; в восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

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