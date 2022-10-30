УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Последний месяц осени удивит: какой будет погода в Украине в ноябре 2022

30 октября 2022, 11:45

С конца октября и по 7 ноября в Украине ожидается малооблачная солнечная погода. Будет достаточно тепло: днем температура воздуха составит +10..+15 градусов.

Осень, погода в Украине в ноябре
Погода в Украине в ноябре удивит теплом / Фото pixabay.com

Погода в Украине в ноябре 2022 будет теплее на 1,5−2 градуса, чем обычно. В начале месяца ощутимых зимних похолоданий не будет, а осадки в последний месяц осени выпадут в пределах нормы.

Такой прогноз погоды на ноябрь озвучил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает НВ.

С конца октября и по 7 ноября в Украине ожидается малооблачная солнечная погода. Будет достаточно тепло: днем температура воздуха составит +10...+15, ночью - до +3...+8. В Карпатах возможны небольшие "минусы". Дожди в начале ноября маловероятны.

Синоптик прогнозирует, что снег в Украине может выпасть в середине декабря. Первый снег, возможно, появится и в ноябре, но он будет непродолжительным и неустойчивым. По крайней мере, он маловероятен в первой декаде последнего месяца осени.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Согласно прогнозу ventusky.com, погода в Украине в начале ноября удивит всех. По прогнозу синоптиков, первый день ноября порадует теплой погодой и отсутствием осадков, а в некоторых регионах стоит ждать ночные морозы.

31 октября днем на западе Украины столбики термометров поднимутся до +16. А уже 1 ноября утром в некоторых регионах возможны первые заморозки.

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях термометры покажут до -2 градусов. В то же время во всех других областях температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градуса, за исключением запада, где термометры покажут до +6 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на ближайшие три месяца. По его словам, в начале ноября температура воздуха будет еще относительно комфортной, а в конце осени произойдет плавный переход от "зрелой" осени к поздней.

Другие новости:

синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:29

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФ

12:26

Королева Камилла попала в авиакатастрофу - сбылась ее фобия

12:18

В Украине ВСУ ликвидировали высокопоставленного офицера-артиллеристаВидео

11:45

Последний месяц осени удивит: какой будет погода в Украине в ноябре 2022Видео

11:24

Тамара Гвердцители попала в больницу после смерти мамы-одесситки

Реклама
11:22

"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режимаВидео

11:13

Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда

10:16

Операция по освобождению Крыма пройдет в 2023 году - глава ГУР

10:06

"Мой путь, мой выбор": Кароль пояснила фанатам, почему больше не поет свои русскоязычные хитыВидео

09:57

Грибной отвар для цветов - суперподкормка для растений, с ней зацветет даже денежное дерево

09:23

"Прошу хоть один Bayraktar, чтобы не умирали дети": ребенок из Ирпеня написал письмо Эрдогану

08:52

Без воды в Крым и охлаждения ЗАЭС: эксперт рассказал, почему РФ невыгодно взрывать Каховскую ГЭС

08:50

Ломаченко в тяжелом бою победил американца ОртисаВидео

08:46

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

08:21

В оккупированном Севастополе остался только один корабль ЧФ РФ с серьезной ПВО - СМИВидео

08:20

Эта война - прямо подарок Кадырову, сбыча мечтмнение

07:35

Впервые за время войны ВСУ удалось за раз уничтожить целую батарею из САУ "Мста-С"Видео

06:15

Россия - это обезьяна с гранатой, или Почему россияне не рискнут взорвать Каховскую ГЭСмнение

06:00

Худший месяц года: астролог рассказал, в какие дни ноября лучше не планировать поездкиВидео

05:30

Что можно есть на ночь, чтобы хорошо спать и не вызвать бессонницу

Реклама
03:40

Ноябрь будет напряженным: астролог назвал самые опасные дни месяцаВидео

03:00

"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

02:30

Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали датыВидео

01:35

Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек

01:04

Гороскоп Таро на неделю 31 октября – 6 ноября: Львам – соблазны, Скорпионам – знаки судьбы, Стрельцам – успех

00:30

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

00:05

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов

29 октября, суббота
23:40

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 8 эффективных способов

23:20

Оккупантам "перекрывают кислород": ключевая ж/д ветка под контролем ВСУ - АрестовичВидео

23:17

"Я в большой беде": Собчак прокомментировала побег из России

23:15

В США начали пересматривать планы по Украине: Арестович рассказал, что будет с военной помощьюВидео

22:30

Зерновой шантаж Кремля: Зеленский предложил выгнать РФ из G20Видео

22:10

Кондратюк рассказал, почему не воюют его сыновьяВидео

21:58

"Война закончится внезапно": у Зеленского дали прогноз и раскрыли неожиданный сценарийВидео

21:50

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

21:40

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

21:32

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

21:27

Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины - ФейгинВидео

21:08

Тело генерала РФ Лапина достали из Москвы-реки - СМИ рассказали о фейкеВидео

20:40

Тысячи похоронок для Калининграда: ВСУ "стерли в порошок" армейский корпус РФ – ForbesВидео

Реклама
20:30

Как утеплить окна: 100-процентные способы, о которых вы не подозревалиВидео

20:29

Первые судебные процессы против РФ в Гааге могут начаться уже в этом году - еврокомиссар

19:48

Атака на базу ЧФ в Севастополе: в Сети показали фото морского беспилотникаВидео

19:22

Ликвидированных "чмобиков" станет больше: Словения передала Украине 28 модернизированных Т-55

18:56

"ЧФ худеет и становится флотилией": в ВСУ троллят оккупантов после взрывов в СевастополеВидео

18:52

Россия приостановила участие в зерновой сделке: Украина призвала Москву соблюдать соглашениеВидео

18:27

"Вышел в море – пошел на дно": в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФВидео

18:20

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

18:05

Зачем Россия вбросила фейк о "грязной бомбе": Кулеба назвал три целиВидео

17:44

Пленные и много трофеев: ВСУ выбили оккупантов из Невского на ЛуганщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять