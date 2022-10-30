Последний месяц осени удивит: какой будет погода в Украине в ноябре 2022

Погода в Украине в ноябре удивит теплом / Фото pixabay.com

Погода в Украине в ноябре 2022 будет теплее на 1,5−2 градуса, чем обычно. В начале месяца ощутимых зимних похолоданий не будет, а осадки в последний месяц осени выпадут в пределах нормы.

Такой прогноз погоды на ноябрь озвучил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает НВ.

С конца октября и по 7 ноября в Украине ожидается малооблачная солнечная погода. Будет достаточно тепло: днем температура воздуха составит +10...+15, ночью - до +3...+8. В Карпатах возможны небольшие "минусы". Дожди в начале ноября маловероятны.

Синоптик прогнозирует, что снег в Украине может выпасть в середине декабря. Первый снег, возможно, появится и в ноябре, но он будет непродолжительным и неустойчивым. По крайней мере, он маловероятен в первой декаде последнего месяца осени.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Согласно прогнозу ventusky.com, погода в Украине в начале ноября удивит всех. По прогнозу синоптиков, первый день ноября порадует теплой погодой и отсутствием осадков, а в некоторых регионах стоит ждать ночные морозы.

31 октября днем на западе Украины столбики термометров поднимутся до +16. А уже 1 ноября утром в некоторых регионах возможны первые заморозки.

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях термометры покажут до -2 градусов. В то же время во всех других областях температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градуса, за исключением запада, где термометры покажут до +6 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на ближайшие три месяца. По его словам, в начале ноября температура воздуха будет еще относительно комфортной, а в конце осени произойдет плавный переход от "зрелой" осени к поздней.

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