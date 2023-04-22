Потеплеет до +22 и прекратятся дожди: в Украину идет настоящая весна, синоптик назвал дату

Начиная с 22 апреля погода в Украине будет улучшаться - отступят дожди и придет долгожданное потепление.
Синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что уже в субботу температура в некоторых регионах подымется до +15 градусов выше ноля и продолжит расти.
"22 апреля, в Украину начнут поступать теплые воздушные массы, поэтому ожидается потепление по всей стране сначала до +13+15 с последующим повышением до +16+22. Также станет меньше и осадков, но все равно периодически ливни еще будут проходить", - прогнозирует Щедрин.
Погода в Украине в мае
Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.
По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.
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