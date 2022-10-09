Придут холода и прольются дожди: прогноз погоды в Украине / коллаж фото УНИАН

Первый день новой рабочей недели, понедельник, 10 октября нынешнего года, принесет в Украину немного дождей. Такой прогноз сделала известный синоптик Наталья Диденко.

"Дожди пройдут на Левобережье. Карта. Но на остальной территории все же будет сухая погода", ‒ написала она.

Диденко добавила, что в дальнейшем в течение недели существенные осадки маловероятны.

"Температура воздуха немного "осядет", в течение дня ожидается +12...+ 18 градусов, что также достаточно комфортно", ‒ добавила Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, 10 октября осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +13 градусов. В Киеве, по ее прогнозу, 10 октября осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

Бабье лето в Украине

К слову, как говорит народный синоптик Стас Щедрин, бабье лето, которое, наконец-то, пришло в Украину, может задержаться до конца второй декады октября.

"Скорее всего бабье лето. Задержится не до 10-12 числа, как я ранее прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября", ‒ говорит он.

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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