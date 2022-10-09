Зима в Украине будет теплой, вероятность сильных морозов мизерная - синоптик

Сильные морозы зимой 2022-23 будут, но крайне редко, говорит прогноз погоды / Фото УНИАН

Погода в Украине зимой 2022-23 будет достаточно теплой. Вероятность сильных морозов очень низкая, прогнозирует глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, сильные морозы будут, но крайне редко.

"Не исключаются морозные периоды, возможно даже сильные. Но они будут короткими и на общий период зимы не повлияют", – цитируют синоптика на Правительственном портале.

Кульбида добавил, что в Украине практически все зимы с температурным режимом выше нормы, поэтому ждать существенного изменения на градусниках не стоит.

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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