Сильнейшая засуха, мощные ливни и град: синоптики рассказали, какой будет погода в июле в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июле будет с сильными осадками, градом и шквалами. Как отмечает народный синоптик Владимир Деркач, начало августа сулит настоящую летнюю погоду.

По словам народного синоптика, погодные условия летом в Украине будут свидетельствовать о процессе глобального потепления.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло ранее в прошлые годы", - отмечает Деркач, передает Телеграф.

Народный синоптик добавляет, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий.

Особенно это будет заметно, по прогнозу, в июле: ожидаются погодные явления от жары до достаточно мощных дождей и шквалов.

Август, отмечает народный синоптик, примерно до середины месяца продержит хорошую погоду. Далее немного пройдут дожди, а затем температура воздуха пойдет на снижение.

Погоду определит Ла-Ниньо

Нынешнее лето, по мнению специалистов, вновь может быть и засушливым. Средняя температура будет выше на 1-2 градуса.

"В июле и августе будут длительные периоды без осадков. И они могут сменяться сильными ливнями с грозами, во время которых будут выпадать месячные, а то и двух-трехмесячные нормы осадков", - рассказала климатолог Вера Балабух.

Все это обусловлено необычным явлением, которое синоптики наблюдают уже третий год, – Ла-Нинья, холодное течение на поверхности Тихого океана.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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