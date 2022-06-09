УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

"Африканская" жара и сильные ливни: синоптики предупредили о резкой смене погоды

9 июня 2022, 20:37

Погода на Троицу и Троицкую родительскую субботу немного испортится.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 10 июня будет по-настоящему летняя. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +25 +31 градуса, местами пройдут дожди с грозами.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду, на юге и юго-западе до 12-14 метров в секунду. В южной части Украины и местами в западных областях, в пятницу возможны дожди с грозами, на остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В Киеве дождей 10 июня не прогнозируется, будет жаркая погода. В дневные часы воздух прогреется до +30 градусов.

10 июня грозы и дожди вероятны на западе и в южных областях.

Читайте такжеПриметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в беду

Погода на Троицу

Погода на Троицкую родительскую субботу 11 июня немного испортится. В западных областях температура снизится до +23 +27, на остальной территории +26 +31. Грозы, шквалы и аномалии опять вероятны на западе и юге

Погода на Троицу 12 июня будет свежей. На западе Украины будет похолодание, а на юге ударит "арикаснкая" жара, до +35.

На Троицу грозы и дожди накроют всю страну.

Читайте такжеПриметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в беду

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:40

Россияне в восторге от уровня жизни на Херсонщине и перевозят туда родных

20:37

"Африканская" жара и сильные ливни: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

20:33

Фекалии Путина за рубежом собирает в чемодан сотрудник ФСО – Paris MatchВидео

20:10

Приметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

19:54

Рашисты продвинулись к Камышевахе, но были разгромлены под Северодонецком - ГенштабВидео

Реклама
19:51

ВСУ перешли в наступление на нескольких направлениях: в Генштабе раскрыли деталиВидео

19:42

Страшный сон российских силовиков стал реальностьюмнение

19:40

В Британии отреагировали на "приговор" британским гражданам в "ДНР"Видео

19:30

Ракеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – РезниковВидео

19:28

Три страны ЕС против кандидатства Украины - СтефанишинаВидео

19:24

Под Славянском артиллеристы ВСУ разгромили позиции РФ: рашисты считают потериВидео

19:20

"Тут даже медуз нет": как выглядит "вымершая" Кирилловка из-за оккупантовВидео

18:43

Планы Путина по аннексии Донбасса, Херсонщины и Запорожчины: Подоляк предупредил об ответном удареВидео

18:14

Зеленский ввел санкции против Путина и топ-чиновников РФВидео

18:11

Весь зал смеялся: Путин сравнил себя с Петром IВидео

17:59

На Буковине пойманные на границе с поличным контрабандисты получили повестки в военкомат

17:54

Критические 30 дней: почему российская армия в Украине скоро закончитсямнение

17:53

Россия напала на Украину с Беларуси и пускает оттуда ракеты: Минск и Киев больше не города-побратимыВидео

17:41

Все мужчины ушли в ВСУ, несмотря на просьбы остаться: невероятная история одной волынской семьиВидео

17:32

Робби Уильямс планирует выступить в Украине на "Евровидении-2023"

Реклама
17:13

Россия хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ - СМИВидео

17:11

В "ДНР" вынесли смертный приговор троим иностранцам, воевавшим за УкраинуВидео

17:02

Унижать Путина не опасно, давление по максимуму поставит военную машину РФ на колени – РасмуссенВидео

17:00

"Сиротами осталось пятеро детишек": на Виннитчине похоронили убитого под Изюмом бойца ВСУ

16:57

Путину выбирают преемника: эксперт спрогнозировал смену власти в КремлеВидео

16:41

Войска Путина минируют Херсонскую область боеприпасами прошлого столетияВидео

16:30

Вражеский штурм под Бахмутом нарвался на мощную ответку ВСУ: рашисты отошли с потерямиВидео

16:24

Джонни Депп простит долг своей бывшей: но есть нюанс

16:23

Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в бедуВидео

16:21

В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги - офицерВидео

16:19

Лидеры Европарламента призвали на саммите 23-24 июня решить вопрос Украины в ЕвросоюзеВидео

15:59

Угроза для всей Европы: Зеленский предупредил о рисках ядерного удара РФВидео

15:54

Один пилот спасал свою жену с "Азовстали": новые детали геройского прорыва вертолетов ВСУ на заводВидео

15:48

Украинские бойцы "поджарили" врага в поле: российская БМП сгорела с рашистамиВидео

15:34

Армия Украины освободит Северодонецк за 2-3 дня, если Запад даст дальнобойное оружие – ГайдайВидео

15:23

Они убивают простых людей: Ирина Билык высказалась о российских звездах

15:20

Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали срокиВидео

15:04

Приметы на 10 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:00

Пушилина могут "убрать": Кремль устроит кровавые разборки из-за провала "ДНР" - разведкаВидео

14:56

Сожженная техника оккупантов в Украине заросла сине-желтыми цветами: потрясающие фото

Реклама
14:55

В РФ заговорили о завершении войны в Украине и поставили срокиВидео

14:52

Дедлайн подвинулся: оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка" – ГайдайВидео

14:45

Кремлевские троянские кони в Белом доме: кто в США блокирует поставки вооружения Украинемнение

14:44

"Я за дружбу народов": украинка - владелица кафе Россия в Берлине отказалась менять его названиеФотоВидео

14:26

Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйкиВидео

14:21

Держали 300 людей в "подвале смерти": обнародованы данные и фото палачей из ЯгодногоФото

14:21

Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

14:20

В Киев привезли тела защитников Мариуполя: удалось доставить 58 человек

13:59

ВСУ теряют ежедневно до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными - РезниковВидео

13:58

В панике бежали в лес: украинские десантники уничтожили десятки бурятов на ДонбассеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять