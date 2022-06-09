"Африканская" жара и сильные ливни: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 10 июня будет по-настоящему летняя. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +25 +31 градуса, местами пройдут дожди с грозами.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду, на юге и юго-западе до 12-14 метров в секунду. В южной части Украины и местами в западных областях, в пятницу возможны дожди с грозами, на остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В Киеве дождей 10 июня не прогнозируется, будет жаркая погода. В дневные часы воздух прогреется до +30 градусов.

10 июня грозы и дожди вероятны на западе и в южных областях.

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Погода на Троицу

Погода на Троицкую родительскую субботу 11 июня немного испортится. В западных областях температура снизится до +23 +27, на остальной территории +26 +31. Грозы, шквалы и аномалии опять вероятны на западе и юге

Погода на Троицу 12 июня будет свежей. На западе Украины будет похолодание, а на юге ударит "арикаснкая" жара, до +35.

На Троицу грозы и дожди накроют всю страну.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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