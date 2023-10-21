Сильный ветер и дождь: в Украину врывается настоящая буря

Во многих областях Украины ночью и с утра 22 октября будет сильный туман.

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Прогноз погоды в Украине 22 октября / фото: pexels

Погода в Украине 22 октября будет дождь и сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром будет идти туман. В некоторых регионах видимость составит 200-500 м. В Карпатах будет сильный ветер со скоростью 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 22 октября / фото: ventusky

Погода 22 октября

В Украине 22 октября облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди в западных областях. Ветер в этот день будет южным и юго-восточным со скоростью 7-12 м/с.

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Температура ночью 8-13°, на западе и юге страны до 16°; днем 18-23°, в Одесской, Николаевской и Крыму 22-27°; в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью 3-8° тепла днем 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 22 октября в некоторых областях еще продержится теплая погода, но в других областях будет холодина. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до 4-15 градусов тепла. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 15-28 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 22 октября / фото: meteoprog

Погода 22 октября в Киеве

В Киеве 22 октября облачно с прояснениями. В этот день осадки не прогнозируют. Ночью и утром будет туман. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13° тепла; днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 22 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какая погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Прогноз погоды на выходные обнародовали в Укргидрометцентре. Там отметили, что погода будет относительно теплой. При этом будет облачно, в некоторых регионах пройдут дожди. Лишь в южных областях ожидаются летние +27 градусов, а осадков не будет.

Ранее синоптики Наталья Диденко и Игорь Кибальчич рассказали, в каких регионах испортится погода. Они сообщили, что дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом . Температура воздуха начнет подниматься в большинстве областей, но погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно дождливая.

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