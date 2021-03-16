Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

В Украину снова идет мокрый снег с морозом и ливнями.
Погода в Украине резко испортится уже 17 марта. По прогнозу синоптиков, погода в стране будет неблагоприятная практически во всех областях.
Ожидаются ливни, умеренные дожди, а местами – мокрый снег с дождем.
Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, на востоке ожидаются кратковременные дожди, местами со снегом и мокрым снегом.
Южные области накроет дождями, местами сильными. В Крыму будет идти дождь ночью и днем.
На севере без существенных осадков, днем небольшая облачность. В западной части страны синоптики прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, возможны ливни.
В центральных областях пройдут сильные дожди, возможны ливни и мокрый снег.
В Киеве 17 марта днем будет идти небольшой дождь, ночью – сухо.
Погода в Украины 17 марта
- Ужгород – +5...+7
- Львов – + 4...+6
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – + 2...+4
- Хмельницкий - +3...+5
- Луцк – +5...+7
- Ровно – + 4...+6
- Житомир – + 5...+7
- Винница – + 5...+7
- Одесса – + 5...+7
- Николаев – + 8...+10
- Херсон – + 9...+11
- Симферополь – + 8...+10
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – + 4...+6
- Чернигов – + 5...+7
- Сумы – + 4...+6
- Полтава – + 5...+7
- Днепр – + 6...+8
- Запорожье – + 9...+11
- Донецк – + 5...+7
- Луганск – + 4...+6
- Харьков – + 4...+6
- Киев – + 5...+7
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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.