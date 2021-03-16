Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине на 17 марта / pixabay

Погода в Украине резко испортится уже 17 марта. По прогнозу синоптиков, погода в стране будет неблагоприятная практически во всех областях.

Ожидаются ливни, умеренные дожди, а местами – мокрый снег с дождем.

Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, на востоке ожидаются кратковременные дожди, местами со снегом и мокрым снегом.

Южные области накроет дождями, местами сильными. В Крыму будет идти дождь ночью и днем.

На севере без существенных осадков, днем небольшая облачность. В западной части страны синоптики прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, возможны ливни.

В центральных областях пройдут сильные дожди, возможны ливни и мокрый снег.

В Киеве 17 марта днем будет идти небольшой дождь, ночью – сухо.

Погода в Украины 17 марта

Ужгород – +5...+7

Львов – + 4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – + 2...+4

Хмельницкий - +3...+5

Луцк – +5...+7

Ровно – + 4...+6

Житомир – + 5...+7

Винница – + 5...+7

Одесса – + 5...+7

Николаев – + 8...+10

Херсон – + 9...+11

Симферополь – + 8...+10

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – + 4...+6

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 5...+7

Днепр – + 6...+8

Запорожье – + 9...+11

Донецк – + 5...+7

Луганск – + 4...+6

Харьков – + 4...+6

Киев – + 5...+7

Читайте такжеСиноптик составил детальный прогноз погоды на апрель

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: