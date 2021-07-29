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Синоптики рассказали, когда Украину атакует шторм и похолодает

29 июля 2021, 23:30
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Погода на выходных будет жаркой, но уже с августа резко изменится.

Погода
Погода в Украине на выходные / pixabay

Погода в Украине после вхождения атмосферного фронта, сопровождающегося дождями, принесет ослабление жары и наступит оно в западных регионах страны. В ночное время столбики термометров там упадут аж до +14 градусов.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в воскресенье, 1 августа, дожди с грозами ожидаются на западе Украины, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории будет сухая погода. В западных областях жара немного спадет: днем термометры покажут +27-30 градусов, ночью +14-17 градусов.

Жарче всего будет на востоке и юге - воздух там прогреется до +31-34 градусов. На остальной территории синоптики прогнозируют +28-32.

В Киеве днем ​​- жарко и без дождей, однако они могут начаться ближе к ночи. На Закарпатье возможны осадки. Температура — на уровне от +27 до +29, ночью от +18 до +20 градусов.

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Однако еще в субботу, 31 августа днем ​​температура в южных областях от +30 до +28, восточных от +30 до +32, центральных от +28 до +30, северных от +28 до +30, западных от +26 до +29 градусов.

В Киеве днем ​​- от +28 до +30, синоптики прогнозируют жаркую погоду без дождей. Ночью также без осадков, температура воздуха — от +17 до +19 градусов. На Закарпатье ожидаются дожди с грозами.

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В понедельник, 2 августа резко станет холоднее в центральных областях и немного на севере. Минимальная температура будет +18...+24 градуса.

Затем, во вторник, 3 августа, воздух снова будет теплее. Постепенно вернется жара.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.

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