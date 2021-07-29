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В Украину несутся грозовые дожди и резко похолодает

29 июля 2021, 18:22
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Украину ждет похолодание с ливнями и градом.

Погода
Погода в Украине будет опасной / goodfon.ru

Погода в Украине 30 июля будет определяться влиянием атмосферного фронта. По прогнозу синоптиков, в страну придут кратковременные, грозовые дожди.

Также прогнозируют в Украине град и шквалы. В то же время жара пока не отступает – будет больше 30 градусов. А похолодание придет с 3 августа.

Как сообщила синоптик Наталия Диденко, по Украине "пройдется" атмосферный фронт.

"Это означает периодические кратковременные грозовые дожди, но в любой момент дожди могут перейти в ливни и даже с градом и шквалистым ветром", - отмечает синоптик.

В Киеве 30 июля температура воздуха немного снизится: в течение дня предполагается 27-29 градусов, местами до +30.

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В столице дождь с грозой предполагается уже сегодня вечером и ближайшей ночью 30 июля. Завтра днем ​​вероятность осадков уменьшится.

"К концу недели жара все же будет доминировать в Украине. А ощутимое снижение температуры воздуха придет 2 августа в западных областях, а 3 августа на большей части нашей территории. Однако восток и юг еще крепко будет держать в себе горячий воздух", – добавила Диденко.

В Укргидрометцентре подтверждают, что с 3 августа в Украине похолодает – будут комфортные 23-27 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

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