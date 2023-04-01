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Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадует

1 апреля 2023, 15:01
Погода в Украине с 2 апреля только ухудшиться, говорит синоптик Наталья Диденко.
Погода весной
Погода весной / УНИАН

В Украине начиная с 2 апреля ожидается ухудшение погодных условий - согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, почти по всей территории страны будет холодная погода до конца недели.

В своем Telegram-канале она отметила, что уже в воскресенье, 2 апреля, в Украине будет совсем не весенняя погода

"2-апреля в Украине похолодает и холодная погода продлится следующую неделю, с колебаниями. Завтра днем +7+11, на юге и востоке будет теплее, +10+14 градусов", - предупредила Диденко.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В воскресенье будут идти периодические дожди, а в восточных областях атмосфера от осадков еще завтра удержится, говорит синоптик.

"В Киеве 2-го апреля ожидается дождь. Днем станет холоднее, около +10 градусов. В дальнейшем холодная погода окрепнет в Украине, лишь в восточных областях будет тепло", - подытожила Диденко.

Погода в Украине

Ранее сообщалось о том, что до 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

Также сообщают, что температура воздуха до конца марта сильно снизится.

Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

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Автор: Сергей Кущ
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