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Станет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снега

28 января 2021, 20:08
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29 января на большинстве территории Украины ухудшится погода и завалит снегом.

Снегом завалит всю Украину / ТСН

Погода в Украине в ближайшие сутки еще больше ухудшится. Ожидаются снегопады, метели, гололед и гололедица и добавятся морозы почти во всех областях.

В Укргидрметцентре сообщили, что циклон, пришедший на территорию Украины накануне, продолжит бушевать в центральных и южных регионах.

Как сообщают метеорологи, в Киеве в четверг, 28 января, ожидается мощный снегопад, а 31 января Карпаты завалит снегом.

В последний день января в Карпатах выпадет до 88 см, в Волынской области - от 10 до 26 см, в Ровенской ожидается снежный покров до 10 см.

В Киевской области выпадет до 12 см снега, в Одесской до 18 см снега. В Черниговской области снежный покров составит от 5 до 16 см, в Сумской - 2-3 см, а в Черкасской области ожидается от 1 до 9 см снега.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 29 января

  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – 0 ...– 2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – +1...+3
  • Чернигов – 0...+2
  • Суммы – 0...+2
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +1...+3
  • Киев – -1...+1

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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