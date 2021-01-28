Станет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снега

29 января на большинстве территории Украины ухудшится погода и завалит снегом.
Погода в Украине в ближайшие сутки еще больше ухудшится. Ожидаются снегопады, метели, гололед и гололедица и добавятся морозы почти во всех областях.
В Укргидрметцентре сообщили, что циклон, пришедший на территорию Украины накануне, продолжит бушевать в центральных и южных регионах.
Как сообщают метеорологи, в Киеве в четверг, 28 января, ожидается мощный снегопад, а 31 января Карпаты завалит снегом.
В последний день января в Карпатах выпадет до 88 см, в Волынской области - от 10 до 26 см, в Ровенской ожидается снежный покров до 10 см.
В Киевской области выпадет до 12 см снега, в Одесской до 18 см снега. В Черниговской области снежный покров составит от 5 до 16 см, в Сумской - 2-3 см, а в Черкасской области ожидается от 1 до 9 см снега.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 29 января
- Ужгород – +2...+4
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – 0 ...– 2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – +1...+3
- Одесса – +1...+3
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – 0...+2
- Суммы – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – +1...+3
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +1...+3
- Киев – -1...+1
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