Станет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снега

Снегом завалит всю Украину / ТСН

Погода в Украине в ближайшие сутки еще больше ухудшится. Ожидаются снегопады, метели, гололед и гололедица и добавятся морозы почти во всех областях.

В Укргидрметцентре сообщили, что циклон, пришедший на территорию Украины накануне, продолжит бушевать в центральных и южных регионах.

Как сообщают метеорологи, в Киеве в четверг, 28 января, ожидается мощный снегопад, а 31 января Карпаты завалит снегом.

В последний день января в Карпатах выпадет до 88 см, в Волынской области - от 10 до 26 см, в Ровенской ожидается снежный покров до 10 см.

В Киевской области выпадет до 12 см снега, в Одесской до 18 см снега. В Черниговской области снежный покров составит от 5 до 16 см, в Сумской - 2-3 см, а в Черкасской области ожидается от 1 до 9 см снега.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 29 января

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0 ...– 2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – -1...+1

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: