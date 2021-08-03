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Удар дождей с грозами: в Украину примчалось похолодание до +19

3 августа 2021, 07:17
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Дожди и грозы ожидаются на Прикарпатье, юге, востоке и большинстве центральных регионов страны.

гроза
В большинстве регионов Украины пройдут дожди и грозы / Reuters

Погода в Украине сегодня, 3 августа, принесет в ряд областей резкое снижение температуры. В большинстве регионов страны ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы. В западных областях заметно спадет жара – местами похолодает до +19 +20 градусов. В восточных и южных областях по-прежнему будет жарко – до 35 градусов тепла. В Киеве осадков и сильной жары не прогнозируется.

На своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко пишет, что страну пересекает активный атмосферный фронт, из-за которого происходят температурные качели: от +19-20 в западных областях и до 35 градусов жары в восточных регионах.

Согласно ее прогнозу, в значительной части регионов будет свежо. Однако восточные области жара покидать пока не намерена.

"Завтра свежий воздух, который в тылу фронта, охватит значительную часть Украины. Восток и юг пока не хочет снижать градусы, жара еще задержится", - отметила Диденко.

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Активный атмосферный фронт охватил Украину / facebook.com/tala.didenko
Активный атмосферный фронт охватил Украину / facebook.com/tala.didenko

Кроме того, она также добавила, что в погода в Киеве 3 августа не будет слишком жаркой – ожидается не выше 26 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, ночью в западных, северных и центральных регионах будет от +12 до +15. В южных и восточных областях до 22 градусов тепла.

Днем жара ожидается в южных и восточных регионах – в среднем от 29 до 35 градусов тепла, в центральных и северных областях от +25 до +27. Посвежее будет в западных регионах – от +23 до +25.

Погода в Украине во вторник, 3 августа / Укргидрометцентр

В Киеве днем ожидается солнечная, но не слишком жаркая погода – от 25 до 27 градусов тепла.

На Прикарпатье, а также в южных, восточных и большинстве центральных регионов пройдут дожди и грозы. Местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

В восточных регионах, а также в Сумской, Житомирской, Киевской областях и в АР Крым объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине в первой половине августа не будет стабильной. Ожидаются перепады температур. В ряде областей ожидается усиление зноя, а в других регионах разница составит до 10 градусов в сторону похолодания.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что в августе украинцам следует ожидать чередование сильной жары и дождей. В конце месяца уже будет ощущаться осень.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида полагает, что август в Украине будет более жарким, чем обычно. Синоптик ожидает превышение нормы на 1,-1,5 градуса.

Погода в Украине погода в Киеве
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