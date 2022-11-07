Ударит мороз -21 и налетит снегопад: когда в Украину ворвется циклон

В первой декаде декабря температура воздуха в Украине будет ниже нуля и начнется снегопад.
Погода в Украине в декабре будет морозной и снежной. Как прогнозируют синоптики, уже к концу ноября стоит ждать отголосков зимы.
Синоптики ресурса Gismeteo спрогнозировали погоду в Украине на декабрь.
В первой декаде декабря температура воздуха в Украине будет ниже нуля. В первую зимнюю неделю столбик термометра днем будет показывать -4...-1 градус, а ночью опустится до -8...-6 градусов.
Когда выпадет снег и ударит мороз
1 декабря в Украине стоит ждать снега в западных областях, в то время как на остальных территориях заснежит только со второй недели декабря. Следует заметить, что подобные осадки сразу сформируют снежный покров, поскольку температура будет морозной.
С 7 декабря в Украине ожидаются сильные ночные морозы. В некоторых регионах температура воздуха ночью охладится до -21 градуса.
Днем до -12 градусов в восточных регионах, до -8 градусов в западных и северных.
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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине
Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.
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