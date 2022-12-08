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Украина утонет в снегу и дождях, но сильно потеплеет

8 декабря 2022, 17:52
Погода в Украине резко изменится. Температура ночью ожидается от 1° тепла до 4° мороза, а днем - 0-5° тепла.
Дождь, снег
Украине утонет в снегу и дождях, но сильно потеплеет / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 9 декабря, будет дождливой, а в некоторых регионах выпадет снег.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра в южной части страны ожидается дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°. На остальной территории будет идти небольшой мокрый снег и дождь, в центральных и северо-восточных областях умеренные осадки (в большинстве районов северной части ночью без существенных осадков). Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

В Украине, кроме востока, туман, ночью и утром местами, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях до 14 м/с.

Погода в Киеве

В столице 9 декабря ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Туман, ночью и утром местами гололедица, на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, погода в Киеве в декабре будет без значительных морозов, но с постоянными осадками в виде дождя, снега и мокрого снега. Новый год 2023 также не будет похож на зимнюю сказку - синоптики обещают мокрый снег на 31 декабря в столице.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", - сказал он.

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Автор: Сергей Кущ
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