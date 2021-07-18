Украину атакуют грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение

Грозы, град и шквалы ожидаются в северных областях Украины / УНИАН

В ближайшее время погода в Украине существенно ухудшится. Согласно прогнозам синоптиков, в Киеве и области, а также северных регионах страны, ожидаются грозы, град и шквалы ветра. Непогода должна продержаться до конца суток 18 июля.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в субботу, 18 июля, Киев, Киевская область, а также северные области Украины столкнутся с грозовыми дождями, градом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что подобные погодные условия продержатся до конца суток.

В воскресенье, 18 июля, также будет непогода. В Карпатах ожидаются дожди, грозы прогнозируются в западных и северных областях. В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях могут быть грозы, местами град, а также шквалы 15-20 метров в секунду.Читайте такжеДва "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине 18 июля принесет дожди и грозы в центральные, северные и западные области страны. Остальные регионы ждет жара до +36 градусов.

Погода в Украине

Прогноз синоптика Натальи Диденко говорит о том, что 18 июля жителей западных областей страны ожидает небольшое снижение температуры – до 28-23 градусов тепла. К Украине приближается более свежая воздушная масса, поэтому станет слегка прохладнее.

Синоптик Наталья Птуха считает, что несмотря на жару на выходных в Украине, можно фиксировать тенденцию к снижению температуры. В частности, 19 июля в стране, кроме юга и востока, станет более прохладно.

Народный синоптик Леонид Горбань, в свою очередь, поделился прогнозом погоды на август. Последний месяц лета, согласно его ожиданиям, будет сопровождаться 35-градусной жарой без осадков.