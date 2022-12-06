Украину атакуют сильнейшие снегопады: синоптики назвали даты снежного циклона

Снегопад 7 декабря в Украине будет почти весь день. Кроме того, Украину накроют ледяные дожди.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень неприятной. Как прогнозируют синоптики, с 7 декабря в Украину начнет поступать ряд циклонов с сильными снегопадами и дождями.

Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин, эти циклоны также принесут с собой значительное потепление по всей стране до +2 +10 градусов.

Согласно данным сайте ventusky.com, снегопад 7 декабря в Украине будет почти весь день.

Кроме того, ледяной дождь прогнозируется по линии Карпат, а снегопады будут наблюдаться почти во всех западных регионах, Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

Снегопады и ледяные дожди в обед дойдут как раз в центр Украины. Снегопады будут охватывать Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, частично Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую. В то же время, снег выпадет и на Закарпатье, местами во Львовской, Ровенской и Донецкой областях.

Вечером 7 декабря снегопады сконцентрируются на севере Украины и коснутся части центральных регионов. Ледяной дождь ожидается в Кировоградской, Днепропетровской и частично в Полтавской области.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине 1 декабря будет очень противной. Местами столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза, а первые дни зимы принесут снег и ледяной дождь. Об этом свидетельствуют данные прогноза метеосайта Ventusky.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин отмечал, что погода в Украине будет морозной до середины декабря. После 12 декабря в Украину вернется комфортная и не очень зимняя погода.

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