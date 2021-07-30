Украину на выходных ждет опасная погода: налетит шторм и град со шквалами

Погода в Украине на выходные / pixabay

Погода в Украине в субботу, 31 июля, будет дождливой и с грозами. Местами ожидаются град и шквалы.

Как прогнозируют синоптики, снижение температуры воздуха не прогнозируется.

Так, дожди с грозами охватят восточные, большинство западных и Запорожскую области, в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ночью на юге, востоке и в центре от 16 до 22 тепла, в северных и западных областях +14… +16.

Днем синоптики прогнозируют от 28 до 30 градусов на западе, на остальной территории +30… +32.

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В Киеве в субботу без осадков, ночью +17… +19, а днем от 30 до 32 градусов.

Также в восточных, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какой будет погода в воскресенье, 1 августа

Третий месяц лета принесет жителям Херсонской, Николаевской и Луганской областей до +34 градусов тепла. В соседних регионах прогнозируют на градус меньше.

В то же время вероятность осадков с запада распространится в Центральную Украину. Поэтому, несмотря на высокую температуру, в Киевской, Черниговской, Житомирской и во всех западных областях возможна гроза.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.