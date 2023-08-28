Украину накроет невероятная жара: раскалит почти до +40

В западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

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Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: pexels

Погода в Украине 29 августа погода будет жаркой. Однако на территории многих областей будут сильные дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории всей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только на территории Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областей.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: ventusky

Погода на 29 августа

В Украине 29 августа будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют сильные дожди ночью на территории Сумской области. Днем осадки будут на территории западных, Житомирской и Винницкой областей. На территории других регионов осадков не будет.

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"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, на юге страны до 25°, днем 30-35°; в восточных и северо-восточных областях ночью 13-18°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: meteoprog

Температура повысится до почти +40

По данным meteoprog, 29 августа температура в Украине повысится до почти 40 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Винницкой, Житомирской и Николаевской областей. Там температура воздуха опустится до 21-39 градусов тепла.

Холоднее всего в этот день будет в Ивано-Франковской и Сумской областях. Там температура воздуха будет 18-31 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: meteoprog

Погода 29 августа в Киеве

В Киеве 29 августа будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 30-35°; в Киеве ночью около 20°, днем 32-34°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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