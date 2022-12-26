Украину накроют паскудные дожди с ветром: какой будет погода до 1 января

Погода в Украине испортится уже в ближайшие дни, хоть и будет преимущественно плюсовая температура.

Украину накроют паскудные дожди с ветром / УНИАН

В Украине ожидается дождь и мокрый снег, к которым присоединится порывистый, временами сильный ветер.

Во вторник, 27 декабря, погода будет некомфортной в большинстве регионов, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что в ближайшие дни в стране будет преимущественно плюсовая температура.

27 декабря максимальная температура воздуха на большей части Украины составит +3...+9, а на северо-востоке и востоке +1...+3 градуса.

В Киеве осадки начнутся уже в понедельник, 26 декабря, вечером – пойдет мокрый снег. Но на следующий день в столице прогнозируют уже дождь.

"Ветер ожидается порывистый, к сильному", – отметила Диденко.

Сильных морозов, по ее словам, не будет до конца 2022 года и в начале 2023-го.

"В дальнейшем небо успокоится, осадки в Украине до конца 2022 года маловероятны, и лишь 1 января атмосфера поблескивает новогодним дождем", – добавила Диденко.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в последнюю неделю перед Новым годом будет аномальной. Следует ожидать аномально теплый период как для этого времени года и дефицит снежного покрова. Периодически будут отмечаться осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега.

Синоптик Виталий Постригань предупредил, что погода в Украине накануне Нового года порадует аномальным теплом, а температурный фон будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Синоптик прогнозирует, что тепло, вызванное атлантической депрессией, задержится надолго.

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