Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

На Западе Украины 4 июля весь день будет лить дождь.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-zalet-dozhdyami-kakie-regiony-budut-plavat-ves-den-10482838.html Ссылка скопирована

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине во вторник будет очень жаркой, но местами ожидаются дожди с грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, кратковременные осадки с грозами будут в западных и северо-восточных областях.

На севере без осадков. Но солнце может прятаться время от времени. К примеру, в Чернигове и области будет пасмурно. Днем +28...+30 градусов. В Сумской области дождь, хотя осадки никак не повлияют на температуру воздуха. Здесь же днем будет до +30 градусов.

видео дня

На юге осадков ждать не стоит совсем. Жарче всего здесь будет в Херсонской и Николаевской областях - днем до +32. В Одесской области и Крыму - +29...+31 и без осадков.

На востоке дожди пройдут в Луганскую и Донецкую область, а вот в Харьковской ожидаются грозы и дождь. В то же время, здесь температура воздуха днем будет держаться в районе +29...+30 градусов.

На Западе Украины 4 июля весь день будет лить дождь. Осадки накроют и Львовскую, и Закарпатскую, и Черновицкую, и Ивано-Франковскую области. Днем здесь температура воздуха поднимется не выше +26…+27 градусов.

Погода в Киеве не будет дождливой. Но облака ожидать все-таки стоит. Днем температура воздуха будет держаться +28..+30 градусов.

Погода на 4 июля карта / Укргидрометцентр

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Читайте также: