В Украине будут бушевать грозы и накроет сильная жарища: синоптики назвали даты

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, а днем +18 +23.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине 16 мая будет с грозами и дождями на западе. Как сообщают синоптики, на юге страны прогнозируется потепление до +25 градусов.

В Укргидрометцентре добавляют, что в западных областях прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами.

При этом, по прогнозу синоптиков, 16 мая на остальной территории будет без существенных осадков.

видео дня

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. В западных областях местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, а днем +18 +23. В южной части страны температура воздуха поднимется до +25.

На высокогорье Карпат ночью ожидается +4 +9 градусов, а днем +9 +14.

Грозы и ливни

Синоптики отмечают, что в ближайшие трое суток в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах областей также возможны град и сильный ветер до 15-20 м/с.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

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