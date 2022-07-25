В Украину ворвется дикая жара: синоптики рассказали, где ждать "ада"

В Украину ворвется адская жара / Фото ua.depositphotos.com

В Украине ожидается жаркая погода. "Адская" жара ударит уже завтра, 26 июля. В некоторых регионах температура воздуха повысится до 35 градусов тепла. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, жарче всего будет на Западе.

"26 июля ожидается в течение дня +29...+ 32 градуса, самым жарким полюсом окажется Закарпатье, +32...+35 градусов", - говорится в сообщении.

Около 29-32 градуса тепла будет держаться и в Одесской и Николаевской областях. В большинстве областей температура воздуха не будет превышать 29 градусов тепла. Свежее будет на Сумщине и Харьковщине - 22-26 градусов тепла.

Однако кроме жары Украину накроют грозовые дожди. Они ожидаются на востоке страны, а вечером - на западе.

"На неделе жара будет преобладать в южной части, что логично для этого сезона, на остальной территории Украины будет тепло или умеренно жарко", - добавила синоптик.

Читайте такжеУкраину атакуют сильнейшие грозы и дожди с градом: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Другие новости: