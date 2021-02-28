В Укргидрометцентре озвучили новый прогноз погоды на начало марта / УНИАН

В ночь с 28 февраля на 1 марта нынешнего года погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух, а днем под влиянием повышенного атмосферного давления влажность уменьшится. Об этом сообщают представители Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, ночью на украинском Правобережье и крайнем востоке Украины ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории, а днем 1 марта по всей Украине ‒ без осадков. На дорогах, кроме южных и восточных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду, в Карпатах и Прикарпатье ночью порывы 15-18 метров в секунду.

Температура ночью около 0 градусов, днем 1-6 градусов тепла, в Закарпатье ‒ до 10 градусов тепла; в Карпатах в течение суток 2-6 градусов мороза.

В Киеве ‒ ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью около 0 градусов, днем 2-4 градусов тепла.

Во вторник, 2 марта, в Украине не ожидается осадков. Лишь в восточных и северо-восточных областях днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер ‒ западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью ‒ от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, на востоке страны до 6 градусов мороза; днем 2-7 градусов тепла, в западных областях 5-10 градусов тепла; в Карпатах ночью 2-7 градуса мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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