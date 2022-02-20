Весна наступает: в Украине потеплеет до +11

Погода в Украине / Фото УНИАН

Погода в Украине 21 февраля ожидается с потеплением. Как обещают синоптики, температура днем в отдельных регионах взлетит к отметке +11.

При этом синоптики Укргидрометцентре, на западе возможны дожди.

В большинстве регионов ожидается солнечная погода.

Впрочем, на западе стоит готовиться к дождям. В целом в Украине ожидается потепление:

на западе днем от +8 до +10, а ночью - от +1 до +3;

на севере днем от +6 до +10, а ночью - от 0 до +2;

на востоке днем от +5 до +9, а ночью - от -1 до -3;

на юге днем от +9 до +11, а ночью - от -1 до +1;

в центре днем от +7 до +9, а ночью - от 0 до +2.

Погода в Киеве

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В столице в течение дня также ожидается солнечная погода.

Днем температура воздуха будет достигать отметок от +7 до +9, а ночью составит от 0 до +2.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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