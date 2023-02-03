'Возвращаются морозы': синоптик рассказала, будет ли в Украине ранняя весна

Погода в Украине в феврале теплом не порадует, уже начинается понижение температуры.

Погода в Украине в ближайшее время не порадует теплом/ goodfon.ru

Украинцам не стоит ожидать прихода ранней весны в этом году. Февраль начал показывать себя "во всей красе", и сейчас наблюдается похолодание. В ближайшее время погода в Украине теплом не порадует.

Такой предварительный прогноз озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха во время онлайн-брифинга. Она отмечает, что официальные прогнозы относительно возможности наступления ранней весны появятся через неделю-две.

Синоптик обратила внимание, что февраль в этом году очень интенсивный, и в ближайшее время будут морозы.

"Официальных прогнозов пока нет. Буквально где-то через неделю-две они появятся. Но лично я могу сказать, что сейчас у нас февраль довольно интенсивной в том плане, что температура снижается, морозы возвращаются. Поэтому ожидать очень ранней весны, по крайней мере сейчас, на данный момент, не стоит", – отмечает Птуха.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

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