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Врежет мороз и завалит снегом: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Рождество

3 января 2023, 13:22
Зима вернется в Украину поближе к Рождеству. На смену области повышенного атмосферного давления придет атлантический циклон.
погода, зима
Погода в Украине изменится в ближайшие дни - в страну вернутся морозы / Фото ua.depositphotos.com

Новый год 2023 начался в Украине с аномально теплой погоды - по стране было установлено несколько температурных рекордов. Однако уже к концу недели ситуация изменится - зима снова вступит в свои права.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что уже с пятницы серия атлантических циклонов изменит ситуацию. Пройдут осадки в виде дождей с постепенным переходом в снег, а также существенно снизится температура воздуха, передает meteoprog.

Погода на Рождество 2023

Зима вернется поближе к Рождеству, говорит прогноз погоды.

В пятницу, 6 января, ночью ожидается дождь с переходом в снег, днем преимущественно сухо на всей территории Украины. На дорогах северных и центральных областей гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части - переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться пределах -3...+2°С, на юге +2...+7°С, на крайнем севере -7...-2°С.

7 – 8 января продолжится понижение температуры. В субботу очередной атлантический циклон принесет в Украину осадки в виде снега и мокрого снега, на юге - с дождем.

В понедельник погода в Украине будет определяться антициклоном скандинавского происхождения, поэтому существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в ночные часы снизится до -8...-3°С в субботу и до -12...-7°С — в воскресенье. Днем столбики термометра составят -7…-2 °С, в южной и западной части - около 0 °С.

Погода в Украине - прогноз синоптиков

Синоптик Наталья Диденко также прогнозировала, что погода в Украине уже на этой неделе резко изменится. По ее словам, 7-9 января в Украину придет сильное похолодание. Градусники покажут до -15 градусов, но продержится мороз недолго.

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что с 6 января в Украину придут 20-градусные морозы, снегопады и метели.

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