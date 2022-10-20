Второе бабье лето на подходе: в Украину идет резкое потепление

Дожди пойдут на спад, а температура воздуха прогреется до 21 градуса.
Погода в Украине изменится уже на следующей неделе. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла.
Народный синоптик Стас Щедрин на своей страничке в Facebook сообщил, что похолодание и дожди, которые пришли в большинство регионов страны, задержатся ненадолго.
Так, по прогнозу синоптика, со следующей недели в Украину снова вернется теплая погода.
"Уже со следующей недели в Украину снова вернется теплая и преимущественно сухая погода, которая задержится как минимум до конца октября. Температура воздуха повысится до 15-19°, а на юге днем даже до 21°. Потеплеют также и ночи — температурный режим ночью будет колебаться в пределах 5-10°, на севере 3-7° тепла", - рассказал синоптик.
Как сообщал Главред, ноябрь в Украине начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом.
Погода зимой в Украине будет почти без снега. Как прогнозируют синоптики, морозов стоит ожидать в январе, а осадки только поспособствуют будущему урожаю.
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