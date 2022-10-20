Второе бабье лето на подходе: в Украину идет резкое потепление

В Украину идет резкое потепление / УНИАН

Погода в Украине изменится уже на следующей неделе. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла.

Народный синоптик Стас Щедрин на своей страничке в Facebook сообщил, что похолодание и дожди, которые пришли в большинство регионов страны, задержатся ненадолго.

Так, по прогнозу синоптика, со следующей недели в Украину снова вернется теплая погода.

"Уже со следующей недели в Украину снова вернется теплая и преимущественно сухая погода, которая задержится как минимум до конца октября. Температура воздуха повысится до 15-19°, а на юге днем даже до 21°. Потеплеют также и ночи — температурный режим ночью будет колебаться в пределах 5-10°, на севере 3-7° тепла", - рассказал синоптик.

Как сообщал Главред, ноябрь в Украине начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом.

Погода зимой в Украине будет почти без снега. Как прогнозируют синоптики, морозов стоит ожидать в январе, а осадки только поспособствуют будущему урожаю.

Читайте также: