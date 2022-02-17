Зима еще даст о себе знать: раннюю весну в Украине ждать не стоит

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине весной будет не такой теплой. Как сообщают синоптики, зима так просто не уйдет.

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорит, что средняя дата начала весны в Украине - 2 марта.

Самая поздняя весна наблюдалась в 2013 - началась 30 марта. А самая ранняя была в 2002 году - 22 января.

Синоптик также добавил, что примерно в половине случаев весна приходила в Украину с опережением средних сроков на 1,5-3 недели.

"На этой неделе весна продолжит спорить с зимой, а солнечный антициклон Ingo - с пасмурной Атлантикой. Никаких осадков и опасных явлений, а ночные морозы сменяются небольшим теплом днем. Солнечных часов много как для зимнего месяца", - пишет Постригань.

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Существенных изменений в погоде не ожидается. Столбик термометра ночью будет показывать до 2-7 градусов мороза, а днем где-то 3-8 градусов тепла.

"Погода остается не по сезону теплой, однако зима еще не сказала своего последнего слова, но это уже другая синоптическая история", - подытожил синоптик.

Аномальная погода до конца зимы

До конца зимы в Украине ожидается аномально теплая погода, а в некоторых областях в ближайшее время возможен приход метеорологической весны, поскольку плюсовая температура ожидается как днем, так и ночью, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, до конца февраля на территории Украины сохранится аномально теплый характер погоды. Однако периодически будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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