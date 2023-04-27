Зима возвращается: в Украине ударят серьезные заморозки и новая "беда"

Спасатели объявили о втором уровне опасности в нескольких регионах Украины из-за циклона.

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Погода в Украине / фото pixabay, коллаж Главред

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень неприятной. Почти во всех областях ожидаются заморозки и объявлено о первом и втором уровне опасности.

В ГСЧС Украины сообщили, что зима ворвется в Украину.

Спасатели объявили о втором уровне опасности в нескольких регионах.

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"В ночь на 29 апреля в западных областях следует ожидать заморозков. 29-30 апреля в северных, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов", - говорится в сообщении.

Зима в Украине / скриншот

Первый уровень опасности объявили 28 апреля в Житомирской и Винницкой областях, 29 апреля – в Полтавской, Одесской и Николаевской областях, 1-2 мая в Украине, кроме востока и юго-востока. Ожидается 0-3 градуса.

Погода в Украине на 28 апреля

В пятницу, 28 апреля, в Украине будет дождь только в нескольких регионах.Температура воздуха существенно опустится на западе страны.

В Укргидрометцентре отмечают, что на Левобережье Украины будет облачно с прояснениями, дождь, а местами еще и грозы. На остальной территории – переменная облачность. В регионах без существенных осадков.

Температура воздуха ночью в большинстве областей будет составлять 2-7 тепла. На востоке и юго-востоке страны столбики термометров поднимутся чуть выше – до +7-12 тепла. На западе — заморозки в воздухе, а в Житомирской и Винницкой — на поверхности почвы 0-3.

Погода на 28 апреля Украина / Укргидрометцентр

Температура воздуха днем в Украине будет в пределах 10-15 тепла. В восточных областях воздух прогреется до +16-21.

В Киеве и области переменная облачность. Существенных осадков не предполагают. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров в области покажут +2-7, а днем поднимутся до 10-15 тепла. В Киеве ночью температура воздуха будет около +5, днем – поднимется до +12-14.

Карта погоды на начало мая / meteoprog.com

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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