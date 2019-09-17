Компания HTC планирует возвращение: чем будут удивлять

Смартфорны HTC / itc.ua

Тайванская компания HTC планирует масштабное возвращение на быстроменяющийся рынок смартфонов. Об этом сообщает портал ITC.ua.

Компания уже давно потеряла свои позиции на рынке, но в августе зафиксирован рост выручки на уровне 67%, что свидетельствует о явном выздоровлении.

В HTC намерены постепенно возвращать себе утраченные позиции делая ставку на передовые, даже по меркам современности, технологии VR и 5G. Стоит отметить, что компания уже добилась немалых успехов в области виртуальной реальности, а технологии 5G только усилят конкурентоспособность смартфонов HTC.

Читайте такжеЧем удивил iPhone 11 Pro?

По словам президент HTC Taiwan Даррена Чена, компания сосредоточится на смартфонах в ценовой категории ниже 320 долларов как на наибольшем сегменте, составляющим более 60% рынка. Кроме того, относительно недавно HTC возродила линейку недорогих смартфонов Wildfire. Поэтому можно сделать вывод, что именно Wildfire и Desire станут основными для компании.

Напомним, что ранее корпорация Google выпустила новую версию своей операционной системы - Android 10.