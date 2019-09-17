Компания HTC планирует возвращение: чем будут удивлять

Недавно HTC возродила линейку недорогих смартфонов Wildfire.
Тайванская компания HTC планирует масштабное возвращение на быстроменяющийся рынок смартфонов. Об этом сообщает портал ITC.ua.
Компания уже давно потеряла свои позиции на рынке, но в августе зафиксирован рост выручки на уровне 67%, что свидетельствует о явном выздоровлении.
В HTC намерены постепенно возвращать себе утраченные позиции делая ставку на передовые, даже по меркам современности, технологии VR и 5G. Стоит отметить, что компания уже добилась немалых успехов в области виртуальной реальности, а технологии 5G только усилят конкурентоспособность смартфонов HTC.
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По словам президент HTC Taiwan Даррена Чена, компания сосредоточится на смартфонах в ценовой категории ниже 320 долларов как на наибольшем сегменте, составляющим более 60% рынка. Кроме того, относительно недавно HTC возродила линейку недорогих смартфонов Wildfire. Поэтому можно сделать вывод, что именно Wildfire и Desire станут основными для компании.
Напомним, что ранее корпорация Google выпустила новую версию своей операционной системы - Android 10.